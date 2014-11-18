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Yaşam

Üniversite kütüphanesinde seks yayını

Webcam üzerinden yayın yapan genç kadın, son canlı yayın sırasında ise görevlilere yakalandı

18 Kasım 2014 15:32

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki bir üniversitede okuyan bir öğrenci, kütüphanede internet üzerinden canlı seks yayını yaparken yakalandı. Newcastle Üniversitesi'nde yaşanan olayla ilgili haberler, İngiliz ve Avustralya basınında geniş yer buldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kütüphaneden internet sitelerine bağlanarak para karşılığında cinsel içerikli şovlar sunan öğrenciyle ilgili ihbar alan üniversite yönetimi, kütüphane görevlilerine genç kadının fotoğrafını göstererek, benzer bir duruma karşı tetikte olmaları istendi.

Webcam üzerinden yayın yapan genç kadın, son canlı yayın sırasında ise görevlilere yakalandı. Okul yönetimi, olayın ardından kütüphanedeki odaların buharla temizlendiğini ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

 

 

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