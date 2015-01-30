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Dünya

Üniversite kütüphanesinde porno film çekti, polis ifadeye çağırdı

ABD'de bir üniversitede çekilen video, geçtiğimiz günlerde porno sitelerinde yayınlandı

30 Ocak 2015 14:57

ABD'deki Oregon State Üniversitesi'nin kütüphanesinde çekilen bir video, tartışmaya yol açtı. Yaklaşık 30 dakikalık videoda, okulun eski öğrencilerinden Kendra Sunderland'in (19) porno görüntüleri yer alıyor.

Sunderland'ın tek başına çektiği anlaşılan video, geçtiğimiz günlerde porno sitelerinde yayınlandı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, kamu ahlakına aykırı davranıştan ifadeye çağrılan Sunderland, polis tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Genç kadının söz konusu olay nedeniyle hakim karşısına çıkacağı ve suçlu bulunması halinde 6 bin 250 dolar para cezasından, bir yıl hapse kadar ceza alabileceği belirtildi.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada ise "bu tür davranışların tasvip edilmediği" duyuruldu. Sunderland'in geçen yıl birinci sınıfta okuduğu, bu sene ise kayıt yaptırmadığı açıklandı.

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