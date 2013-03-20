'Üniversite kurulmasın, gençler kötü yola düşer'

Turizm ve Çevre Gönüllüleri Grubu Başkanı Filiz Ersan, dernek binasında grup üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nce Marmaris'e hukuk ve iletişim fakülteleri açılması için görüşmeler yapıldığını, bazı odaların da girişimi desteklediğini öğrendiklerini söyledi.Uzmanların görüşlerine göre Marmaris'in 5 yıl önce yaşam alanı bakımından fiziki kapasitesini doldurduğunu ifade eden Ersan, yapılmak istenilen fakültelerin milli park sahasına inşa edilmesinin planlandığını, bu durumun doğal dokuya zarar vereceğini öne sürdü.

Marmaris'in turizm kenti olması dolayısıyla göç aldığına işaret eden Ersan, fakültelerin açılmasıyla ilçeye gelecek yaklaşık 5 bin öğrencinin yoğunluğu artıracağını savundu.

İlçede az olması nedeniyle ev kiralarının çok yüksek olduğunu belirten Ersan, “Öğrencilerin gelmesiyle ev kiraları daha da artacak. Tayin olan memurların maaşı ev kirasına yetmeyecek ve Marmaris'e gelmek istenmeyecek. Öğrenciler, küçük apart otel odalarında 5-6 kişi kalacak, sağlıklı barınma imkanı bulamayacak” dedi.

Marmaris'te gece eğlencesinin yoğun olduğuna dikkati çeken Ersan, bu durumun eğitim için gelen çocukları olumsuz etkileyeceğini ileri sürdü.

'Gençlerin ahlâki değerlerini yok edecek'

Gece hayatının gençlerin derslerine konsantre olmasını engelleyeceğini kaydeden Ersan, “Ailelerinden, kontrollerinden uzak, taşradan gelen pırıl pırıl gençleri bekleyen çok tehlike olacak. Gece yaşantısı gençlerin ahlaki değerlerini yok edecek. Geri dönüşü olmayan bu yola girmeyelim ve gençleri tehlikeye atmayalım” diye konuştu.

Ersan, kış nüfusu göz önünde bulundurularak görevlendirilen polis sayısının yaz aylarında yeterli olmadığını, 5 bin öğrencinin eklenmesiyle ilçede güvenlik zafiyeti doğacağını iddia etti.Turizmcilere bu konuda görüşlerini açıklamaları çağrısında bulunan Ersan, Turizm ve Çevre Gönüllüleri Grubu olarak fakültelerin açılmasını engellemek için imza kampanyası başlattıklarını bildirdi.