Üniversite kurmak için 15 milyon TL şart!

Yükseköğretim Genel Kurulu, üniversite kurmak isteyen vakıfların mal varlığının 15 milyon TL'den, meslek yüksek okulu kurmak isteyenlerin ise 5 milyon TL'den az olmaması şartı aranmasını karara bağladı.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan toplantıda Sedat Yazıcı Riva Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurmak istediği Narlıkapı Güzel Sanatlar ve Tasarım Meslek Yüksekokulu'na ilişkin sunumun izlendiği belirtildi.



Vakıf üniversitelerinde 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla ilk defa öğrenci kabul edilecek lisans programlarına verilecek kontenjanların asgari yüzde 20'sinin tam burslu öğrenci olarak programlara yerleştirilmesinin şart olarak aranmasına karar verilen toplantıda, lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asgari yüzde 20'sinin tam burslu olarak öğrenim görmesinin sağlanması da kararlaştırıldı.



Toplantıda, ayrıca vakıf yükseköğretim kurumu kurmak için YÖK'e başvuran vakıflarda, vakıf üniversitesi başvurularında malvarlığı değerlerinin toplamının 15 milyon TL'den, vakıf meslek yüksekokulu başvurularında ise 5 milyon TL'den az olmamasının şart olarak aranması karara bağlandı.



Niğde Üniversitesi Rektörlüğü için üniversitedeki seçimle belirlenen 6 adayla görüşülen toplantıda yapılan oylama sonucunda Prof. Dr. Adnan Görür, Prof. Dr. Musa Şaşmaz ve Prof. Dr. Mahmut Özdemir'in isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesine karar verildi.



Ayrıca Eğitim ve Tıp-Sağlık Komisyonu raporlarının da görüşüldüğü toplantıda, 26 fakülteye dekan ataması gerçekleştirildi. Dekan ataması yapılan fakülteler ve dekanları şöyle:



"-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Özdemir Özarslan,



-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Erol Özden,



-Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu,



-Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu

-Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayhan Öztürk,



-Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Gökbel,



-Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Gökçe,



-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Dinçay Köksal,



-Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Ömer Torlak,



-Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Öcal Usta,



-Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ercüment Yalçın,



-Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Gürol,



-Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Temel Yeşilyurt,



-İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Kadim Ceylan,



-Kırklareli Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Gülfettin Çelik,



-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Abdülkadir Yıldız,



-Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Ali İhya Karaman,



-Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Yunus Kishalı,



-Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Kamuran Öztekin,



-Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Hazma Savaş Ayberk,



-ODTÜ Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. A. Haluk Pamir,



-Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Yavuz Ünal,



-Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Sadık Kemal Sandıkçı,



-Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali Erbaş,



-Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın,



-Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Osman Nuri Dilek."



Açıklamada, 2009-2010 öğretim yılı öğrenci kontenjanları ve diğer şartları içeren ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun 28 Mayıs perşembe günü yapılacak genel kurul toplantısında görüşüleceği bildirildi.

