Üniversite kontenjanları yüzde 20 arttı

Üniversite kontenjanları geçen yıla göre 160 bin 962 artarak 937 bin 676’ya yükseldi. En fazla artış, lisans programlarında yaşandı.



ÖSYM'den alınan bilgiye göre, 2012-2013 eğitim yılı için üniversite kontenjanları belirlendi.

Buna göre, üniversitelerde 2011 yılında 776 bin 714 olan toplam kontenjan, bu yıl yaklaşık yüzde 20 artışla 937 bin 676 oldu.

Geçen yıl 671 bin 64 olan devlet üniversitelerinin kontenjanlarında yüzde 22 artı olurken, kontenjanı 84 bin 49 olan vakıf üniversitelerindeki artış oranı ise yüzde 13 oldu. 19 bin 252 kontenjanı olan KKTC'deki üniversitelerde yüzde 3,2 ve 2 bin 349 olan yurt dışındaki diğer üniversitelerde ise yüzde 18,3 azalış meydana geldi.

Programlara göre ise ön lisans programlarında yüzde 17, lisans programlarında yüzde 24 ve özel yetenekle öğrenci alan programlarda ise yüzde 1,5 artış oldu.

Adayların yayımlanması için yoğun talepte bulundukları ''2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'' ise kontenjan tabloları, program koşulları ve diğer tabloları adaylara ön bilgi vermek amacıyla bugünden itibaren 12 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak.

Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden tamamı yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.



YÖK'ün kararı bekleniyor



Öte yandan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş, bu kanun uyarınca 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu revize edilmişti.

6287 sayılı Kanun'la değiştirilen yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik hüküm, 4 Temmuz 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilen kanun ile yeniden düzenlenmiş, 2012 yılında yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanlarının, YÖK Genel Kurulu'nun aldığı karar uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanacağı hükmüne yer verilmişti.

Alınan bilgiye göre, YÖK'ün yerleştirme puanlarının nasıl hesaplanacağına ilişkin yöntemi belirleyerek ÖSYM'ye iletmesiyle, sınav sonuçları ve ''2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu''nun tamamı buna göre düzenlenerek en kısa sürede adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.