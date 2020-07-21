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Üniversite kontenjanları belli oldu

21 Temmuz 2020 13:25

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Buna göre, tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

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