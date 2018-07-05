Üniversite kontenjanları azaldı

ÖSYM’nin önbilgi vermek için yayınladığı program ve kontenjan kılavuzuna göre bu yıl açıköğretim ve uzaktan öğretim dahil toplam 1 milyon 43 bin 177 kontenjan adayları bekliyor. Geçen yıla göre lisansta 6 bin, önlisansta ise 60 binlik bir azalma var. Kontenjanını en çok ‘uluslararası ticaret ve finans’ arttırdı. Gözde alanlardan işletme ve iktisat ise yüzde 20’den fazla küçüldü.

ÖSYM’nin ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu 3 Temmuz’da önbilgi vermek için yayınlanmasının ardından bölümlerin kontenjanları da aşağı yukarı belli oldu. Bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde önlisans, lisans, açıköğretim ve uzaktan öğretim de dahil toplam kontenjan, 1 milyon 43 bin 177’yi buldu. Geçen yıla göre lisansta yaklaşık 6 bin, önlisansta ise 60 bin kontenjan azaldı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın desteğiyle 2018 lisans programlarındaki kontenjan değişimlerini analiz ettik. Ünsal, adaylara tercih önerisinde bulunmayı da ihmal etmedi.

İşletmede erime

Bu yıl ilk kez uygulanan YKS’nin ardından en çok tercih edilen programların kontenjanında geçen yıla göre değişiklikler oldu. Cazibesini yitiren bölümlerin kontenjanları büyük oranda azaldı. 2018’de en dikkat çeken küçülmelerden biri, iktisat ve işletmede ortaya çıktı. İki bölümde daralma ortalama yüzde 25’i buldu. İşletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerini ilk yıl ortak derslerle ilgili bölümlere hazırlamayı hedefleyen ‘Eşit Ağırlıklı Programlar’ ise; yüzde 79.4 ile en çok daralan bölüm oldu. Geçen yıl 452 olan kontenjan, 2018’de 93’e geriledi. Onu, yüzde 71.1 ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği; yüzde 66.7 ile bilgisayar-enformatik ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği izledi.

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