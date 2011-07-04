-ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Üniversitelerin kontenjanları geçen yıla göre yüzde 7,3'lük artışla 708 bin 274'den 759 bin 668'e yükseldi. Devlet üniversitelerine 657 bin 347 kontenjan ayrıldı. Alınan bilgiye göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre bu yıl üniversitelere yerleştirilecek öğrenci sayısı belirlendi. 2011-2012 akademik yılında öğrenci kontenjanları özel yetenek programları hariç lisans programları için yüzde 15,4'lük artışla 374 bin 68'den 431 bin 768'e çıkarılırken, ön lisans programları 312 bin 86'dan 303 bin 948'e düşürüldü. Bu akademik yılda devlet üniversitelerinin lisans programlarına 363 bin 952, vakıf üniversitelerinin lisans programlarına 51 bin 66, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarına 14 bin 696, yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarına 2 bin 54 olmak üzere toplam 431 bin 768 öğrenci yerleştirilecek. Devlet üniversitelerinin ön lisans programlarına 276 bin 167, vakıf üniversitelerinin ön lisans programlarına 25 bin 932, KKTC'deki üniversitelerin ön lisans programlarına 1699, yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans programlarına 150 öğrenci alınacak. Bu yıl devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans ve özel yetenek programlarına toplam 657 bin 347 kontenjan ayrılırken, paralı olan diğer üniversitelerin toplam kontenjanı 102 bin 321 oldu. Bu yıl vakıf üniversitelerinin ön lisans, lisans ve özel yetenek programlarına 81 bin 345; KKTC'deki üniversitelerin ön lisans, lisans ve özel yetenek programlarına 18 bin 672; yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ve özel yetenek programlarına ise 100 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Tüm üniversitelerin özel yetenek programlarına toplam 23 bin 952 öğrenci yerleştirilecek. Özel yetenek programlarının kontenjanları geçen yıl 22 bin 120 olarak belirlenmişti.