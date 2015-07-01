Üniversite kontenjanlar kılavuzunun son hali yayımlandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Haziran'da yayımlanan 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerin düzeltme ve değişiklik talepleri doğrultusunda güncellendi.

Kılavuz, " http://www.osym.gov.tr " internet adresinden yayımlandı. ÖSYM yaptığı açıklamada adayların tercih işlemi için ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında internet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuzun basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz'da kılavuzdaki kurallara göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler, işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçkimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkasıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercihlerini tamamlayacak.

Adayların, tercihlerini ekrandaki uyarılara göre sonlandırması, tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmak için ekranda "2015-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri, bilgilerini kontrol etmeleri ve yazıcıdan tercih listelerinin bir dökümünü edinerek saklamaları gerekiyor. Adaylar, bildirim işlemini tamamladıktan sonra tercih süresinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih değişikliği yapabilecek. Süre tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik veya düzeltme yapılamayacak. Tercih işlemleri, 14 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilerine göre yapmaları, yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları bölümünü mutlaka okumaları, koşul ve açıklamaları dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırılmaları gerekiyor.

Kontenjanların bulunduğu Tablo-3 ve Tablo- 4'deki 2014-ÖSYS sonuçlarına ait bilgilerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2014-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunun unutulmaması önem taşıyor.