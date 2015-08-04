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Yaşam

Üniversite kimlik kartları ile İstanbulkart birleştiriliyor

Şimdilik 6 özel üniversitede uygulanacak

04 Ağustos 2015 18:01

İETT’nin üniversiteler için bu yıl başlattığı pilot uygulamaya göre İstanbulkart ve öğrenci kimlikleri birleştiriliyor. İstanbul’da 6 üniversitede başlatılan uygulanın gelecek kayıt döneminde kentteki bütün üniversitelerde uygulanması planlanıyor.

İstanbul’daki 6 üniversitede öğrenci kartı ve İstanbulkartlar birbirine entegre edildi. Kartların ön yüzü üniversite kimlik kartının görseli, arkası ise standart İstanbulkart görseli ile kaplandı.  Böylece bu üniversitelerde öğrenciler iki ayrı kart taşımak yerine tek kart taşıyacaklar.

 

Şimdilik 6 özel üniversitede uygulanacak

 

Şimdilik 6 üniversitede başlayan pilot uygulamanın önümüzdeki yıllarda tüm üniversiteleri kapsaması hedefleniyor. İETT üniversite sonuçları açıklanır açıklanmaz 10 gün içinde İstanbulkartları hazır hale getirerek üniversitelere teslim etti. Öncesinde ise öğrencileri SMS ve mail göndererek bilgilendirdi.

 

135 bin öğrenci 50 üniversite

 

İETT ve üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülen çalışma kapsamında geçtiğimiz yıl 125 bin öğrenciye verilen indirimli İstanbulkart sayısı bu yıl 135 bine çıktı. İstanbul’daki 50 üniversitede öğrenciler herhangi bir belgeye gerek kalmadan kayıt oldukları esnada aynı zamanda kimlik kartları yerine geçecek olan İstanbulkartlarını alacaklar. Bu uygulama ile il dışından gelen öğrenciler yabancılık çekmeden İstanbul’da toplu ulaşıma hızlı bir şekilde katılmış olacaklar. Öğrenciler ayrıca kartlarını aldıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın tebrik mektubu ile karşılaşacak.

Öğrenciler kartlarına 10 lira yükledikten sonra biletmatiklere okutarak İstanbulkartlarını indirimli tarifesinde kullanabilecekler. Ayrıca, birçok üniversitede bulunan biletmatiklerde  İstanbulkartlarını doldurabilecekler. Uygulama şu an Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu ve Avrupa Meslek Yüksekokulu'nda başlatıldı.

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