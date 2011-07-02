-ÜNİVERSİTE KAZANIP OTEL KAPATIYORLAR ALANYA (A.A) - 02.07.2011 - Avusturya'da liseden mezun olup üniversiteye girmeye hak kazanan 12 bin öğrenci, Antalya'nın Alanya ilçesinde otel kapattı. Avusturya'daki bir seyahat acentesi ile bağlantılı çalışan ''Summer Splash'' adlı organizasyon firmasının 10 yıldır yaptığı uygulama çerçevesinde Türkiye'ye bu yıl 12 bin öğrenci geleceği bildirildi. İlk grup olan 3 bin öğrenci, Alanya'nın İncekum beldesindeki Pegasus Otel'e yerleşti. 4 grupta gelecek öğrencilerin kaldığı otele başka müşteri alınmıyor. Aralarında animatör, moderatör, aşçı ve çekim ekibinin bulunduğu 80 kişilik bir görevli ekibini de beraberinde getiren grup için otelde değişik etkinlikler düzenleniyor. Çok sayıda sponsorun destek verdiği organizasyon çerçevesinde öğrenciler, kaldıkları otelde kendilerine uygun yaşam alanı oluşturuyor. Avusturya'nın geleceğini oluşturacak bu gruba destek veren sponsor firmalar, otelde öğrencilerin kaldığı süre içerisinde stantlar açarak çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Bir haftalık tatil süresince gece gündüz eğlenen öğrenciler deniz ve güneşin de tadını çıkarıyor. Öğrencilerin kaldığı süre içerisinde oteldeki güvenlik önlemlerinin de artırıldığı, otele ürün getiren firma görevlilerinin bile içeri alınmadığı bildirildi. Öğrencilerin de tatilin tamamına yakınını otelden çıkmadan geçirdiği belirtildi. Otelde kalan öğrenciler için Uçantürk Motorshow ekibi motosiklet gösterisi düzenlendi. Deniz kenarında oluşturulan rampalardan atlayarak adeta gökyüzünde uçan motosikletler, gençlerin ilgi odağı oldu. Motosiklet gösterisi sırasında değişik animasyonlarla da öğrencilerin eğlence seçeneği artırıldı.