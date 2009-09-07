Üniversite kayıtları sona eriyor

Üniversitelere kayıt işlemleri bugün mesai saati bitiminde tamamlanacak.

2009-ÖSS sonucunda üniversitelere kayıt hakkı kazanan adaylar, yerleşmeye hak kazandıkları programlar için belirlenen günde kayıt yaptıracak. Kayıt için belirlenen gün, adayların sınav sonuç belgelerinde yer alıyor.

Bildirilen süre içinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek.

Tüm üniversiteler için belirlenen ve 31 Ağustosta başlayan kayıt işlemleri süresi, bugün mesai saati bitiminde sona erecek.

Kayıtlar sırasında öğrencilerden "Nüfus cüzdanı" ve "İkamet belgesi" istenmeyecek. Öğrencilerin kayıt sırasında sadece T.C vatandaşlık numarasını vermesi yeterli olacak.

Ayrıca, öğrencilerden "Öğrenim katkı bedeli" haricinde de her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Kayıt için adaylar bizzat üniversiteye başvuracak. Postayla kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar hak iddia edemeyecek. Üniversiteler, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek.

Öte yandan, kayıtların tamamlanmasının ardından üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek.

ÖSYM, merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar ile kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirme başvuru tarihleri ÖSYM tarafından daha sonra duyurulacak.