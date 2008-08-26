Üniversite kayıtları önümüzdeki hafta

Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içinde yerleştirildikleri üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Her bir program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden, adayların kazandıkları programlar için belirlenen günlerde kayıt yaptırması isteniyor. Bildirilen süre içinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecekler.



Kayıt için adaylardan istenen belgeler şunlar:



Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday 0.8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge,



Nüfus cüzdanının onaylı örneği,



İkametgah belgesi,



1986 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi,



Son 6 ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet “4.5 cm X 6 cm” boyutunda fotoğraf,



Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge,



Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler.



Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adayların kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekiyor.



Uyarılar



ÖSYM’nin hazırladığı 2008 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan uyarılara göre, “yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundalar.”



Kayıt için adaylar bizzat başvuracaklar.



Postayla kayıt yapılmayacak.



Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek.



Belgeler eksik ise kayıt yapılmayacak.



Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar hak iddia edemeyecek.



Üniversiteler, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek.



