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Üniversite kayıtları bayram tatiliyle çakıştı

ÖSYM’nin, üniversite kayıtlarını Ramazan Bayramı tatili dönemine denk getirmesi tepki çekti

05 Temmuz 2013 15:43

Bu yıl üniversite sınav sonuçlarını erken açıklayan ÖSYM, üniversitelere kayıt tarihini de erkene aldı. Geçen yıllarda eylül ayında yapılan kayıtlar bu sene 12-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı tatili ise 8 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Çoğu aile, bayram tatilini yaz tatili ile birleştirerek yakınlarını ziyaret edecek ya da turizm beldelerine giderek dinlenmeyi tercih edecek.

 

Twitter’dan kampanya başlattılar

 

Tatile çıkanların çok olduğu dönemlerde otobüs ve uçak bileti bulmak sorun oluyor. Şimdiden kayıt telaşına düşen öğrenciler Twitter'da #ÖSYMbayramımızehiretme 'hashtag'i ile bir kampanya başlattı. Üniversite adayları ile yakınları, kampanyaya büyük destek verdi. Söz konusu kampanya Twitter'da en çok konuşulan ilk 5 konu arasına girdi.
 
 

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