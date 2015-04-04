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Dünya
Deutsche Welle

Üniversite katliamında 5 gözaltı

Kenya’da bir üniversitede 148 kişinin katledildiği saldırıyla bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alındı.

04 Nisan 2015 15:24


Radikal İslamcı Eş Şebab milisleri tarafından perşembe günü Garissa'daki üniversiteye düzenlenen saldırıda 148 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla bağlantılı olarak Kenya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mwenda Njoka 5 kişinin gözaltında olduğunu doğruladı. Gözaltında olanlardan birinin olay yerinde kaçmak isterken yakalandığı belirtildi. Diğer üç saldırganın ise Somali yönünde kaçış halindeyken yakalandığı kaydedildi.

Kenya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Njoka saldırı tehlikesinin sürdüğünü belirterek daha fazla yorum yapmak istemediğini söyledi. Njoka “Bu boyutta bir saldırı çok daha karmaşıktır, iki, üç ya da beş kişiden daha fazla insan buna katılmıştır” diye konuştu.

Twitter'da Eş Şebab tarafından iki sayfalık bir mesaj yayınlandı. Sahte olup olmadığı henüz teyit edilemeyen mesajda Eş Şebab, Kenya'da daha fazla katliam tehdidinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KenyaGarissaBakanlığı Sözcüsü Mwenda NjokaSomaliBakanlığı Sözcüsü NjokaWelle Türkçe DPA

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