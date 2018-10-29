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Üniversite kampüsünde şüpheli paketten çöp çıktı

Bomba imha uzmanı, paketi fünyeyle patlattı

29 Ekim 2018 20:25

Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde kaldırımın üzerine bırakılan poşet içindeki kutu, öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı kutudan çöp çıktı. 

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yakınında, saat 14.00 sıralarında, kaldırımdaki çöp kovasının altına bırakılan poşet içindeki kutu dikkat çekti. Kutuyu gören öğrenciler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu kapatarak, caddede güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, kutuyu uzaktan kumandalı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan kutunun içinden ise çöp çıktı.

(DHA)

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