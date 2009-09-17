Üniversite içinde kaza: 2 öğrenci öldü

Dekanın isyanı: Her yere başvurduk, velilere ne cevap vereceğiz?

Celal Bayar Üniversitesi’nde (CBÜ) kayıt yenileme ve ders seçme işlemini yaptırdıktan sonra kent merkezine hareket eden, makine mühendisliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerini taşıyan açık kasalı kamyonet, Muradiye Kampüsü çıkışında mıcıra kapılıp devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan öğrencilerden 2’si hayatını kaybederken, 3’ü ağır 6’sı yaralandı.

İzmir’den bugün sabah saatlerinde, sınıf arkadaşları Erkan Yıldırım’ın (22) kullandığı 35 K 02316 plakalı açık kasalı kamyonetle Manisa’ya gelen CBÜ Mühendislik Fakültesi makine mühendisliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Erdem Alagöz (26), Gökay İşler (22), Tansu Kundakçılar (22), Uğur Erdem (20), Galip Yılmaz (21), Şerif Solmanoğlu (24) ve Mustafa Soysal (21) kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini tamamlayıp 12 kilometre uzaklıktaki kent merkezine doğru hareket etti.

Kasası öğrencilerle dolu kamyonet, saat 13.30 sıralarında, Muradiye kampüsü çıkışında girdiği virajda mıcır nedeniyle kontrolden çıktı. Sağa sola yalpalayan kamyonet, kasise vurup devrildi. Kamyonetin kasasından etrafa savrulan öğrencilerden Erdem Alagöz ve Gökay İşler olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşları çevreden yetişen öğrencilerin çağırdığı ambulanslarla Merkez Efendi ile Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralı 6 öğrenciden Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Erkan Yıldırım, Tansu Kundakçılar ve Uğur Erdem’in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ölen 2 öğrencinin cenazeleri ise savcının olay yerindeki incelemesi sonrası Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Güzel, olay yerine gelip bilgi aldı, cep telefonuyla hastaneyi arayıp yaralı öğrencilerin durumunu sordu.

'Çocukların anne babalarına ne diyeceğim'

CBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Gökkuş ise üniversitede güvenlik ve yol sorununu bir türlü aşamadıklarını belirterek yaşananlara isyan etti. Hayli üzgün olduğu görülen Prof. Dr. Gökkuş, “Maalesef üniversite girişindeki bariyerimiz Cheetos (cips) reklamındaki gümrük kapısı gibi. Hala yeterli güvenlik personelimiz yok. İhaleye verilecekmiş, bekliyoruz. Üniversite içerisinde dünyada hiç görülmemiş şekilde beş yolun birleştiği kavşaklar var. Hala yollarımızın bir kısmı mıcır. Defalarca yetkili kurumlara başvurmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Bu öğrenciler devlet karayolunda ölseydi belki normal karşılanırdı. Ama üniversite içinde ölmeleri bir soru işaretidir. Velileri sorsalar ne cevap vereceğimizi bilemiyorum” diye konuştu.