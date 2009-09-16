Üniversite için ikinci umut

Üniversitelere "ek yerleştirme" başvuruları 5-9 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversitelere "ek yerleştirme" takvimi belirlendi. 2009-ÖSS’ye giren adaylardan baraj puanlarını aşan adaylar 5-9 Ekim günleri arasında ek yerleştirme için başvurabilecek.



Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olmak gerekiyor. Bu arada, ek yerleştirme kontenjanlarının henüz netleşmediği ancak üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında 140 bini aşkın boş kontenjan bulunduğu öğrenildi.