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Üniversite hocasından “Dizilerde aileler üç çocuklu gösterilsin” önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En az üç çocuk” çağrısında bulunmuştu

03 Ocak 2016 15:26

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kezban Çelik, siyasi iradenin nüfusu artırmaya yönelik politika yaptığı dönemde “Dizilerde, kitaplarda, özellikle reklamlarda ideal aileler 3 çocuklu gösterilmelidir" dedi.

Habertürk’ün haberine göre Doç. Dr. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az üç çocuk" tavsiyesini hatırlatarak, şöyle dedi:

Son zamanlarda siyasi iradenin genel yaklaşımlarından anlayabildiğimiz kadarıyla Türkiye yeniden pronatalist (doğum yanlısı) bir döneme geçmiş gibi gözüküyor. En az üç çocuk tavsiye ediliyor. 1960'lı yıllarda siyasi irade nüfusun artmasını engellemek istiyordu. Bunun için 2 çocuk ideal sayı olarak konulmuştu. Şimdi nüfusun artırılması gerektiği düşünülen bir aşamaya gelinmişse yeni idealin en az 3 çocuk olması gerekiyor. Siyasi irade nüfusu artırmaya yönelik politikaya geçtiyse o zaman dizilerde, kitaplarda, özellikle reklamlarda ideal aileler 3 çocuklu gösterilmelidir. Önemli toplumsal figürlerin, ünlülerin, önemli siyasi figürlerin sunulması, 2 çocuk olan norm anlayışımızın 3 çocuğa dönüştürülmesi gerekiyor. Onun için bu tür uyaranlara ihtiyaç bulunuyor."

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