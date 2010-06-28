Üniversite Hastanesi'nden kanser ilaçları çalındı

T24- Kocaeli Üniversitesi Tıp Faktültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Morfoloji Bölümü’ne giren hırsızlar, aralarında kutusu bin 237 TL olanların da bulunduğu, toplam değeri 50 bin TL’nin üzerinde olan kanser ilaçlarını çaldı. Hastane yönetimi, çalınan ilaçların listesini Eczacılar Odası kanalıyla tüm ecanelere bildirdi.







Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu sabah yapılan tesbitlerde Morfoldoji Bölmünü’ndeki kanser ilaçlarının bulunduğu dolabın kırılarak açıldığı ve ilaçların çalındığı görüldü. Durum polise bildirilerek gerekli inceleme ve parmak izi tesbitleri yapıldı.





Başhekim Mutlu, çalınan ilaçların tümünün kanser ilacı olduğunu ve fiyatlarının da çok yüksek olduğunu belirterek, bunların listesini Eczacılar Odası kanalıyla tüm eczanelere bildirdiklerini söyledi. Polis hırsızların belirlenmesi için araştırmalarını sürdürüyor.

