Üniversite hastanesinde 124 personel zehirlendi, nedeni tespit edilemedi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, aralarında doktor ve akademisyenlerinde bulunduğu 124 personelin besin zehirlenmesi nedeniyle acil servise başvurduğunu ifade ederek, "Çarşamba akşamından bu yana 124 personelimiz besin zehirlenmesi nedeniyle acil serviste tedavi edildi. Bu sabah tüm personelimiz işine dönerken, alınan su ve yemek numunesi sonuçları pazartesi günü sonuçlanacak" dedi.

Edirne'de geçen Çarşamba akşamı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aralarında doktorların da olduğu 124 personel, akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle acil servisi başvurdu. Durumları ciddi olmayan hastalar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, düzenlediği basın toplantısında tüm personelin görevine döndüğünü söyledi. Su ve yemeklerden numune alındığını ve sonuçların pazartesi günü belli olacağını kaydeden Prof. Dr. Taş, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 124 personelimiz, ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle acile başvurdu. Hepsi hafif derecedeki bulgular vardı. Bu sabah itibariyle personelimiz işlerine dönüp çalışmaya başladı. Bunlara neden olan bulgularla ilgili araştırmamız devam ediyor. Daha netleşmiş bir durum şu anda bulamadık. Farklı olgular var. Örneğin hiç yemek yememiş hastalarımız var. Hastalarımızdan 15 kadarı hastanemizde yemek yemediği halde ishal olan personelimiz var. Kendi personelimiz olması nedeniyle bir besin zehirlenmesi olabileceğini düşündürüyor. Bunun üzerinden tetkiklerimize devam ediyoruz" dedi.

Hastalara da aynı yemek verildi

Çarşamba günkü mercimek çorbası, kızartma, tavuk ve dondurmanın yer aldığı menüden Edirne Halk Sağlığı, Tarım, Gıda ve hayvancılık Müdürlüğü ile kendi laboratuvarları için örnekler alındığını belirten Prof.Dr. Taş, "Pazartesi günü sonuçlarını alacağız. 1400 personelimize yemek çıktı, bunlardan 124 vaka çıktı. Personelin yediği yemek menüsünden dondurma harici aynısını hastalarımıza verdik. Hastalarımızdan etkilenen olmadı. Yemek yiyenler ve yemeyenlerin bulguları düşünüldüğünde bizim de kafamızı karıştırıyor. Başka etkilerde var mı? Bunları da araştırıyoruz. Kendi mutfağımızda yemekler hazırlanıyor, su ve yemeklerden numuneler alındı. Pazartesi günü netleşecek" diye konuştu.