Üniversite hastaneleri tıbbi malzemeleri artık Bakanlık'tan alacak

Üniversite hastanelerinde yaşanan tıbbi malzeme sıkıntısının giderilmesi için Bakanlık ve YÖK arasında imzalanan protokol ile üniversitelerin tıbbi malzeme ihtiyacı Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar tarafından giderilecek. Hastaneler, malzeme bedellerini, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan olan alacaklarından temlik edebilecek.

İHA’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında üniversite hastanelerinin Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından tıbbi malzeme teminine ilişkin protokol YÖK Başkanlığında imzalandı.

Protokole göre; üniversite hastaneleri artık tıbbi malzeme ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından temin edebilecek. Bu malzemelerin bedelleri ise ilgili Üniversite hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan olan alacaklarından, mal bedellerini karşılayacak kadar olan kısmının ilgili sağlık kuruluşuna temliki (Hukuki olarak hakkın geçirilmesi) suretiyle ödenecek. İlgili sağlık kuruluşuna yapılacak hak geçirmeler, tıbbi malzemenin üniversite hastanesine tesliminden itibaren dört ay içinde yapılacak.

Hastanelere can suyu

İmza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, “Tıbbi malzeme alımlarında arzu eden üniversitelerimizin bizim Kamu Hastaneleri Kurumu’nun imkanlarıyla ve 4 ay sonrasındaki süreçte de SGK’da olan hakedişlerine ulaşma şeklindeki protokolü imzalama aşamasındayız. İnşallah bu can suyu sürecini 2-3 ay içerisinde atlatırız” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite hastanelerinde yaşanan sorunların YÖK’ün veya üniversitelerin tek başına çözebileceği kadar basit olmadığına dikkat çekti. Saraç “Sayın Bakanımızın başlattığı girişim ile maddi açıdan sıkıntı içinde bulunan bazı devlet üniversitesi hastaneleri için hibe niteliğinde bir fon oluşturulmuştur” dedi.

İmzalanan protokol, 2 yıl süreyle geçerli olacak ve sürenin bitiminden en az iki ay önce taraflarca sona erdirme bildirimi yapılmadıkça bir yıl daha uzatılacak.

'Çapa ve Cerrahpaşa bir taraftan yıkılıyor, bir taraftan yapılıyor'

Üniversite hastanelerinde yaşanan kapasite sıkıntısı hakkında Bakan Müezzinoğlu, “Bu zaman zaman bizim kamu hastaneleri için de söz konusu. Mevsime bağlı olarak yoğun bakım ihtiyaçlarında zaman zaman artışlar oluyor. Cerrahpaşa ve Çapa hastanelerinin mekan sıkıntısı var. Her ikisinin de yeniden yapılan gibi yol haritaları var. Kapasiteleri şimdi daha da daralacak çünkü bir taraftan yıkılıyor bir taraftan yapılacak.

Cerrahpaşa ve Çapa üzerinden önümüzdeki 3-4 sene sıkıntılı geçecek. Daha iyi ve gelişmişi yakalayabilmek için zaman zaman bu sıkıntılı süreçleri de paylaşarak azaltacağız. Biraz geciktik ama bizim arzumuz Başakşehir Şehir Hastanesi’ni bu süreçte 1-1,5 yıl gecikmemiz olmasaydı belki orası İstanbul’un ciddi yükünü alacaktı. Ama orada da fiilen şu an yeni başlamış durumdayız. Oranın da en az 1-2 yılı var” değerlendirmesinde bulundu.