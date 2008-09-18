Üniversite harçlarına zam

Üniversite öğrencileri arasında "harç" olarak adlandırılan katkı payları, 2008-2009 akademik yılı için yüzde 7-8 arasında değişen miktarlarda artırıldı.



Fakültelere göre katkı payı miktarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Örgün öğretimde en fazla katkı payını tıp fakültesi öğrencileri, en düşük katkı payını Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ödüyor. Katkı payı miktarları örgün öğretimde 66 YTL ile 547 YTL arasında değişiyor. Lisans programlarının 2008-2009 akademik yılı katkı payı miktarları şöyle:



Tıp fakülteleri 547 YTL



Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri 457 YTL



Veteriner fakülteleri 357 YTL



Tıbbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile teknik eğitim fakülteleri 260 YTL



İTÜ İşletme Fakültesi 372 YTL



Mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalürji, mühendislik ve teknik, uçak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fakülteleri 358 YTL



Gemi inşaat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, tekstil teknik ve tasarım, sanat ve tasarım, güzel sanatlar fakülteleri 293 YTL



Fen, fen-edebiyat (fen programı), dil ve tarih-coğrafya, ilahiyat, eğitim, mesleki eğitim, sağlık eğitim, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm eğitimi, mesleki yaygın eğitim, eğitim

bilimleri, edebiyat, iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri 263 YTL



Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 290 YTL,



Açıköğretim Fakültesi 66 YTL



Yüksekokullar



Yüksekokullar içinde de en fazla katkı payını devlet konservatuvarı ve sivil havacılık ve yabancı diller yüksekokulu öğrencileri ödeyecek. Katkı payları devlet konservatuvarlarında 505 YTL'den 545 YTL'ye, sivil havacılık ve yabancı diller yüksekokullarında 403 YTL'den 435 YTL'ye

yükseltildi.



Mesleki teknoloji, tütün eksperliği, ev ekonomisi yüksekokulları öğrencileri 210, bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, ilahiyat meslek, sağlık, hayvan sağlığı, endüstriyel sanatlar, takı teknolojisi ve tasarımı, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri teknolojisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sağlık teknolojisi, hemşirelik, sosyal hizmetler, sağlık idaresi, ulaştırma, turizm ve otelcilik işletme ve turizm işletme ve otelcilik ve engelliler entegre yüksekokulları ile tapu kadastro, sağlık hizmetleri, sivil havacılık, sosyal bilimler teknik bilimler, yerel yönetimler, su ürünleri ve adalet yüksekokulları öğrencileri 176 YTL katkı payı verecek.



Lisastüstü öğrenim ücreti 239 YTL'ye çıkarıldı.



İkinci öğretim



Örgün öğretim gören öğrencilerin derslerini tamamlamasının ardından öğleden sonra veya akşam öğrenim gören "ikinci öğretim" öğrencilerinin katkı payı miktarları da yeniden belirlendi.

Katkı payları ikinci öğretim öğrencilerinden ortalama öğrenci maliyetinin yaklaşık yarısı kadar alındığı için miktarlar örgün öğretim öğrencilerinden daha yüksek olarak belirleniyor.



İkinci öğretimde veteriner fakülteleri ve tıbbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programları bin 976 YTL, teknik eğitim fakülteleri bin 62 YTL, mühendislik, mimarlık, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalürji, uçak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fakülteleri bin 416 YTL, gemi inşaat, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, sanat ve tasarım, güzel sanatlar fakülteleri bin 782 YTL, fen, fen-edebiyat (fen programı) fakülteleri bin 186 YTL, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri bin 70 YTL, dil tarih ve coğrafya, ilahiyat, eğitim mesleki eğitim, sağlık eğitim, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm, mesleki yaygın eğitim, eğitim bilimleri ve edebiyat fakülteleri 951 YTL, fen-edebiyat fakültesi

(edebiyat ve sosyal program), iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri 891 YTL katkı payı ödeyecek.



Yüzde 20 artırabiliyor



Üniversite kurulları, katkı payı miktarlarını, üniversitenin özelliğini, öğrenim dallarının niteliklerini ve sürelerini göz önünde tutarak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla yüzde 20 oranına kadar artırabiliyor.



Katkı payları, öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca kamu bankalarından herhangi birinde açtırılan hesaba yatırılacak. YURTKUR'dan katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler adına belirlenen katkı payı miktarları, bu kurum tarafından ilgili üniversiteye aktarılacak.



Katkı kredisi almayan öğrenciler eğer süresi içinde katkı payı miktarını ödemezlerse kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek. Katkı payları eğitim-öğretim yılı başlarında kayıt olma ve yenileme sırasında iki eşit taksitte ödenecek. Yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınıyor.

