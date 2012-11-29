Üniversite harcını ödeyebilmek için seks işçiliği yapıyorlar!

İngiltere'deki bazı kadın üniversite öğrencilerinin eğitim harcamalarını karşılamak için bir internet sitesi üzerinden zengin iş adamlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Bu internet sitesinde yaşları 17 ila 24 arasında değişen 1400 öğrencinin kaydı bulunurken, siteye kaydolan kadın öğrenciler burada buldukları ve eğitim harcamalarını karşılayan bir erkekle belli bir dönem boyunca belli sıklıkta birarada olmak zorunda.

Independent gazetesinde yayınlanan analize göre İngiltere'de eğitim harcamalarını karşılamak için fuhuşa yönelen öğrencilerin varlığının bir süreden beri biliniyor ancak buna karşı hem üniversitelerin hem de sivil toplum örgütlerinin bunu önemsenmiyor.



9000 sterline varan harçlar



Bugün Daily Telegraph'da yayınlanan üniversite harçlarıyla ilgili haberse Independent'ın haberini tamamlar nitelikte.

Habere göre son zamlarla üniversite harçlarının yılda 9000 sterline kadar çıkarılması, üniversitelere başvuru yapan gençlerin sayısını azaltmış durumda.

Buna göre bu yıl içinde şu ana kadar, gelecek yıl üniversitede okumak için başvuran İngiliz vatandaşlarının sayısı sadece 120 bin. Gazete bu sayının geçen yıl aynı dönemdeki rakamlarla karşılaştırıldığında yüzde 10 oranında düşük olduğunu yazıyor.

İngiltere'de David Cameron hükümetinin harçlara yaptığı zamlar üniversite öğrencilerinin büyük tepkisine neden olmuş, ülkede son iki yıl içinde birçok harç karşıtı eylem gerçekleştirilmişti. (BBCTürkçe)