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Yaşam

Üniversite çalışanı silahlı saldırıda başından vuruldu!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde memur olarak çalışan kadını silahla yaralayan saldırgan intihar etti

17 Haziran 2014 09:58

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 27 yaşındaki bir kadın, aynı üniversitede teknisyen olarak çalışan kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Saldırgan daha sonra intihar etti.

Olay Fatih Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün saat 18.00 sıralarında Leyla Karakuş, apartmana girdiği sırada önü çalışma arkadaşı Gurbet Kulaksız tarafından kesildi.

Kısa süreli tartışmanın ardından, Kulaksız tabancayla genç kadını başından vurdu. Daha sonra kendisini vuran saldırgan hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan Leyla Karakuş yoğun bakımda tedavi altına alındı.

 

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