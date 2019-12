Üniversite bütçesi sadeleşiyor

Maliye Bakanlığı, bin 700 sayfalık ülke bütçesi kitabının üçte ikisinden fazlasını (bin 350) kapsayan üniversite bütçelerini sadeleştiriyor.



Her fakülte ve yüksekokul ile idari birimin tek tek yazılması nedeniyle bazı üniversitelerin 17 sayfayı bulan bütçesi, yeni modelle birkaç sayfaya düşürülecek. Üniversitelerin de benimsediği yeni sistemde her üniversite için bütçenin toplam rakamları ile bazı zorunlu birimlerin rakamları yer alacak.



Birimler arasında ödenek aktarmayı rektör kendisi yapabilecek, böylece üniversiteler sık sık Maliye'ye gitmek zorunda kalmayacak.



YÖK üyesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci Ağbal, hazırladıkları yeni sistemde üniversitelerin bütçelerinde daha fazla inisiyatif kullanabileceğini söyledi.



'Birim' bazlı bütçeleme yerine 'kurum' bazlı bütçelemeye geçmek istediklerini dile getiren Ağbal, bütçe yapısını sadeleştirecek yeni sisteme 2010'da geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. Genel bütçenin yüzde 4,35'ini kapsayan üniversite bütçelerinin bütçe kitabının üçte ikisini oluşturduğunu, bu nedenle bütçe kitabının da taşınmaz bir hale geldiğini belirten Ağbal, "Tek tek fakültelere verilen ödenekleri toplulaştırıyoruz ve üniversitelere veriyoruz. Üniversiteler de yıl içinde, birimler arasında ödenekleri ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden dağıtabiliyor. Yani bu anlamda esnekliğe kavuşuyor." dedi.



Yeni sistemin üniversitelerin yıllardır istediği 'torba bütçe' anlamına gelmediğini ifade eden Ağbal, şunları aktardı: "Torba bütçede temelde, örneğin 100 lira veriliyor, ister personele ister başka bir yere harca deniyor. Burada da veriyoruz ama şu kadar parayı mal ve hizmete harca, şu kadarı personele harca diyoruz. Mevcut yapıda birimler öyle ki, sanki her biri ayrı üniversite gibi işlem görüyor. Daha önce de bu aktarmalar vardı ama daha zordu." Yeni sistemle üniversitelerin bütçelerini daha etkin kullanabileceğini, bütçe hazırlama aşamasında zaman ve emek israfının önleneceğini dile getiren Ağbal, Meclis'te saatler süren üniversite bütçelerinin oylanmasının da daha kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını kaydetti.