Üniversite başvurularında yeni dönem; önce başvuru, sonra sınav ücreti...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteye giriş sistemi başvurularında adayların mağdur olmaması için yeniliğe gitti. Bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle, adaylar artık önce başvurularını yapacak ardından sınav ücretini yatıracak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sürecinde daha önceki yıllarda üniversite adayları, önce sınav ücretini yatırıyor, ardından başvurularını tamamlıyordu. ÖSYM'nin "sınav ücretini yatırmış olmanın başvurunun tamamlandığı anlamına gelmediğine ilişkin uyarılarına" rağmen sayıları binleri bulan bir çok aday, başvurularını tamamlamadığı için mağdur oluyordu.

ÖSYM bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bu yıl ÖSYS başvuru sürecinde yeniliğe gitti.

Aday el rehberine göre, adaylar bu yıl Yüksek Öğretime Geçiş sınavı (YGS) için 5-19 Ocak'ta bir başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğüne giderek kişisel bilgilerini ve sınava girmek istedikleri yer tercihlerini bildirecek. Daha sonra başvuru ücretini 5-20 Ocak'ta anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da www.osym.gov.tr adresindeki ödemeler sekmesinden yatırarak, başvurularını tamamlayacak.

ÖSYS'ye başvuru yaptığı halde süresi içerisinde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları, tamamlanmamış olacağından işleme alınmayacak. Adayların, mağdur olmamaları için başvuru işlemlerini tamamlandıktan sonra Aday İşlemleri Sistemine girerek bilgilerinizi mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

ÖSYM tarafından üniversiteye giriş sürecinde adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Aday El Rehberi'nde, sınav öncesinden sınava, sınav sonrasından sonuçların açıklanmasına kadar bir çok bilgi yer alıyor. Adaylar El Rehberine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.