Üniversite atölyesinde tasarladılar, fuarda sergilediler

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi Takı Tasarımı Bölümü ile Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri üniversitelerinin atölyesinde tasarladıkları koleksiyonları,CNR Expo’da düzenlenen İstanbul Jewelry Show Takı Fuarı’nda sergiledi. Öğrenciler tasarladığı koleksiyonları fuarda sektörün önemli isimleriyle buluşturma fırsatı yakaladı.

Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan koleksiyonları inceleyen Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, “Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümüne çok önem veriyoruz çünkü üniversitemiz mücevherat sektöründen gelen bir ailenin üniversitesidir” diye konuştu. Bu sektörün dünya çapında çok gelişeceğini ve üniversitelerle entegre olarak yapılanmasından büyük bir verim alınacağını vurgulayan Altınbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin tasarımlarının hayata geçmesi konusunda büyük bir avantaj sağlıyoruz. Bu konu üzerinde 6 büyük firmamız var ve sektörü tanımaları açısından da firmalar büyük avantaj sağlıyor. Öğrenciler de bu avantajları değerlendirmeye çalışıyor. Bu fuarda sektörün önünde bir yaratıcılık sergilemiş öğrencilerimiz var. Burada yapılan modeller o kadar güzeller ki imalat imkanlarını da araştırmak gerekiyor ve ben de öğrencilere bu tavsiyede bulundum.”

“40’A YAKIN ÖZGÜN KOLEKSİYON VAR”

Öğrencilerin fuarda nihai tüketiciyle buluşma fırsatı yakaladıklarını ve bu durumdan çok memnun olduklarını vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı TasarımıProgramı Başkanı Nevin Cambaz, “40’a yakın öğrencimizin tasarımları sergileniyor ve bu 40’a yakın özgün koleksiyon demektir. Öğrenciler bu fuar sayesinde piyasayı doğrudan takip etmiş oluyorlar ve okulda gördükleri bütün çizim tekniklerinin, uyguladıkları yöntemlerin doğrudan işe yaradığını görmüş oluyorlar” dedi.

“ÇİZİM YETENEĞİ OLMAYANLAR BİLE ÇİZİMİ ÖĞRENEBİLİRLER”

Her öğrencinin kendi ilgileri doğrultusunda çalışmalar yaptığını söyleyen Cambaz, “Hiç çizim yeteneği olmayan birisi de derslerimizde çizimi öğrenebiliyor. Biz öğrencilerimizin kişilik yapılarına göre program oluşturuyoruz” diye konuştu.

Cambaz, öğrencilerin doğadan, uzaydan, arkeolojiden, mistik hikayelerden esinlenerek koleksiyonlarını ortaya çıkarttıklarını ve bunların hepsinin 2020 mücevher trendleri doğrultusunda olduğunu dile getirdi. Hiç çizim yeteneği olmayan öğrencilerin bile çizimi öğrenebileceklerine değinen Cambaz, “Biz öğrencilerimize ilk olarak ‘sen kimsin?’ diye soruyoruz ve kişiliklerini keşfetmeye çalışıyoruz. Öğrenciler koleksiyonlarını hissederek oluşturuyorlar ancak aynı zamanda dünya trendlerini de yakından takip ediyorlar. Ayakları yere basan tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Diğer okullardan en büyük farkımız öğrencilerimizin sektörle iç içe olması. Hayal ettiğiniz bir şeyin üretilebilir, satılabilir olması çok önemli bir şey. Bizim en büyük farkımızın da bu olduğunu düşünüyorum. Çarşı ve okul birlikteliğini, okul ve piyasayı buluşturmayı hedefliyor, öğrencilerimizi de buna göre yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜNCELERİMİZİ YENİ KONSEPTLERİMİZLE AKTARABİLİYORUZ”

Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı 1’inci sınıf öğrencisi Hasan Aydoğan, gemi kaptanlığı yaptığını ve taşlara karşı ilgisi olduğu için bu programı tercih ettiğini söyledi. Düşüncelerini yeni konseptler oluşturarak kolayca aktarabildiğini vurgulayan Aydoğan, “Üniversiteye gelmeden önce çizim yeteneğim yoktu ancak burada yetenekleri geliştirecek imkanlar sunuyorlar. Ben çizebildiğimi okulda öğrendim. Sektördeki insanların stantlarımızı gezmesi ve olumlu düşüncelerini belirtmeleri beni çok mutlu ediyor. Bu fuarda tanıştığımız insanlar bizlere staj yapma imkanı sunuyorlar” dedi. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı 2’nci sınıf öğrencisi Şeyma Nur Pakel ise, “Ben koleksiyonumu su dalgasından esinlenerek yaptım. Her biri beş parmağa özel bir şov takısı hazırladım ve bu fuarda çok olumlu değerlendirmeler aldım. Herkes istediğinin peşinden gitmeli” diye konuştu.

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