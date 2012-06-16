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Yaşam

Üniversite adaylarının LYS maratonu 'matematik'le başladı

Tek oturumda uygulanacak sınav, 120 dakika sürecek. Sınavda Matematik ve Geometri testleri yer alacak

16 Haziran 2012 13:43

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) Matematik Sınavı (LYS-1) başladı.
 
Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) Matematik Sınavı (LYS-1), Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. Sınava 619 bin 133 aday katılıyor.

Tek oturumda uygulanacak sınav, 120 dakika sürecek. Sınavda Matematik ve Geometri testleri yer alacak. Matematik testinde 50 soru olacak ve 75 dakika sürecek; Geometri testinde ise 30 soru için 45 dakika süre verilecek. Geometri testindeki soruların 8'i Analitik Geometri sorusu olacak. Matematik ve Geometri testleri ayrı soru kitapçıklarında bulunacak ve adaylar tek soru kağıdı kullanacak.

Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle arandı. Adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu.

Salondaki görevliler adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı.

Daha sonra soru kitapçıkları, kalem, silgi dağıtıldı. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başladı.

Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete dahi gitmek için salondan çıkmaları yasak olacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak.

Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri taktirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacakları, gereken bütün önlemleri alacaklar.

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