Üniversite adaylarına tercih önerisi: Ömür boyu mutlu olacağınız mesleği seçin

İki gün süren üniversite sınav maratonu tamamlandı. Adaylar şimdi 4 Ağustos’ta açıklanacak YKS sonuçlarını bekliyor. Adaylara bundan sonraki döneme ilişkin önerilerde bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, tercih edilecek bölümlerin araştırılmaya başlanması gerektiğini ifade etti. Gülşen, “Adaylar kendilerine yatırım yaparak, kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite tanıtımlarının online olarak gerçekleştirileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanları ile iletişime geçebiliyor” dedi

Gülşen, “Üniversitelerin tanıtım günleri ile üniversitelerin bölümleri, yabancı dil imkânları, barınma ve burs imkânları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam ve akademisyenler hakkında bilgilendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

"Kendilerine uygun bölümü seçsinler"

Adayların, ‘En çok hangi bölümleri tercih etsem daha avantajlı olur?’ diye düşündüğünü söyleyen Gülşen, “Öğrenciler hangi bölümün iş imkânı var onu tercih edeyim gibi düşünceleri uzun vadede doğru değil. Birkaç yıl popüler olan bir meslek birkaç sene sonra popülerliğini yitirebiliyor. Adaylar kendilerine yatırım yaparak, kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar” dedi.

"Geniş aralıklı tercih yapsınlar"

Adayların tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmaları gerektiğine vurgu yapan Gülşen, “Adayların tercih listelerini oluştururken özellikle ilk 5 tercihi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkânları ile ilgili bilgi almaları ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalarında fayda var” şeklinde konuştu. (DHA)