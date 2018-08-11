Üniversite adayları, İstanbul Yeni Havalimanı'nı tercih ediyor

İSTANBUL, (DHA) –Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde kurulan stantlardan rehberlik hizmeti alan gençler, tercihlerini İstanbul Yeni Havalimanı\'nda çalışılabilecek bölümler üzerine yapıyor.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı, üniversite tercihi yapan gençlere umut kapısı oldu. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde kurulan stantlardan rehberlik hizmeti alan gençler, tercihlerini 3. Havalimanı\'nda çalışılabilecek bölümler üzerine yapıyor. Üniversite adaylarının seçeneklerinde ilk sırayı sivil havacılık, hosteslik, yer ve kabin hizmetleri alırken onu 2. sırada sağlık, 3. sırada ise ilahiyat takip ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de tercih heyecanı yaşamaya başladı. Bağcılar Belediyesi de başarı sırası, taban puanlar, tercih ve bölümler konusunda üniversite adaylarına destek için “Tercih Bağcılar 2018” adıyla bir etkinlik

gerçekleştiriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa gerçekleştirilen program kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine 15 üniversite stant kurdu. Öğrenciler, YKS sınavında aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri üniversiteleri daha iyi tanıma fırsatı buldu. Öğrencilere 15 üniversiteyi temsilen rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yetkilileri yardımcı oluyor. Gençlerin aldığı puan ve hedefleri doğrultusunda, yerleşebilecekleri okul ve bölümler değerlendiriliyor.

“TERCİH SIRALAMASINDA SAĞLIK BÖLÜMLERİ 2. İLAHİYAT İSE 3. SIRADA GELİYOR”

Uzmanlar yaptıkları görüşmelerde öğrencilerin ileriye dönük planları hakkında ipuçlarına da ulaştıklarını belirtti. Üniversite adaylarının özellikle iş garantili meslekleri sorduğunu söyleyen Abdurrahman Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Zeynep Yılmaz, “Öğrencilerin tercihlerinde sivil havacılık ön planda. Yeni açılacak olan 3. Havalimanı’nı iş imkanı olarak görüyorlar. Yeni havalimanı gençlerimize çok cazip geliyor. Planlarını gelecekte burada çalışmak üzerinde yapıyorlar. Sivil havacılık, yer ve kabin hizmetleri çok revaçta. Hostes olmak isteyen kızlar çoğunlukta” dedi. Üniversite adaylarının seçenek sıralamasında sağlık bölümleri 2. İlahiyat ise 3. sırada geliyor.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNE KAVUŞABİLMELERİ İÇİN DESTEK OLUYORUZ”

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Ufuk Altın ise şu uyarılarda bulundu: “Öğrencilerimiz buraya gelmeden önce biraz inceleme yapsınlar. İleride şunu yapmak istiyorum diye hazırlıklı olsunlar. Önce ne yapmak istediğinize karar verin onun üzerine biz konuşalım. Böylesi daha sağlıklı olur” dedi.

Stantları gezerek öğrencileri yalnız bırakmayan ve onlara moral veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlerimizin, gelecekleri için büyük önem taşıyan üniversite yolunda doğru tercihler yapabilmesi adına başlattığımız ‘Tercih Bağcılar 2018’ etkinliğimiz yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızın puanlarına göre en iyi okullara yerleşebilmeleri, hayallerine kavuşabilmeleri için destek oluyoruz” dedi.

Tercih Belirleme Stantları 14 Ağustos tarihine kadar hizmet verecek.

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