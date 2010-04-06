Üniversite adayları bu filmi izleyin

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Cep telefonlarını evde bırakın

Öğrenciler bu filmi izleyin

Yüzbinlerce öğrencinin büyük heyecanla beklediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geri sayım başladı.11 Nisan Pazar günü yapılacak sınav öncesi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ünal Yarımağan, uyarılarda bulundu.Adaylara ''Sınava giriş belgeniz olmadan sınava giremezsiniz'' diye seslenen Yarımağan, ''Sınava giriş belgeleri gelmediyse Perşembe gününe kadar beklesinler. Çok acele etmesinler, belki son günler gelebilir. Ama mutlaka en geç Cumartesi günü sınava giriş belgelerini çıkarmaları lazım'' dedi.Sınava girecekleri binanın adaylar tarafından önceden görülmesinde yarar olduğunu vurgulayan Yarımağan, ''Özellikle girecekleri okulu bilmeyenlerin, Pazar sabahı telaş yaşamamak için önceden bir gidip görmeleri, nasıl gidiliyor, kaç dakikada ulaşılıyor bunu öğrenmelerinde de yarar var'' diye konuştu.Yarımağan, sınavın geçen yıla göre yarım saat daha geç, saat 10.00'da başlayacağına dikkati çekti. Sınav başlamadan bir saat kadar önce adayların sınav binasında bulunmaları gerektiğini belirten Yarımağan, adayların yanlarına sınav giriş belgesi, özel kimlik belgesi ve bir de fotoğrafın yanı sıra birkaç tane yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir silgi almaları gerektiğini söyledi.Cep telefonuyla sınava girilemeyeceğini belirten ÖSYM Başkanı, ''Adaylar cep telefonlarını evde bıraksınlar, yanlarına almasınlar'' dedi.Soruların içeriğine de değinen Yarımağan, ''Soruların türü, geçen seneki ilk dört testteki soruların aynısı. Yani tüm adayların cevaplayabileceği sorular. 9. sınıf sonuna kadar okutulan derslerle ilgili, 9. sınıftan sonra okutulan sadece iki dersle ilgili sorular var. Onu da bütün adaylar okuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve felsefe dersleri'' diye konuştu.YGS sonuçları Mayıs ayı başlarında açıklanacak.ÖSYM, yenilenen sınav sisteminde dikkat edilecek noktaları gösteren bir tanıtım filmi hazırladı. Filmle öğrencilerin hata oranının azaltılması hedefleniyor. Yarımağan, ''İkinci sınavda soru kitapları birden çok olacağı için ona tüm adayların ve görevlilerin dikkatini çekmek istedik'' dedi.Tanıtım filmleri, sınava girecek adaylar, sınav görevlileri, salon başkanları ve gözetmenler ile sınav evrak koruma kuryeleri için ayrı ayrı hazırlandı.