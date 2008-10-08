Üniversite açılışında öğrencileri unuttular

30 bin öğrencisi olan Balıkesir Üniversitesi’nin açılışı oldukça boş bir salonda yapıldı. Çünkü yönetim öğrencileri açılışa çağırmayı unutmuştu



Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) 2008- 2009 Akademik Yılı'na törenle başladı. Çağış Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene öğrencilerin katılmaması dikkati çekti. Öğrenci sayılarının 30 bine ulaştığını da vurgulayan Rektör Prof. Dr. Şerif Saylan, “Zorlu bir sınav dönemini aşarak üniversitemizin öğrencisi oldunuz. Hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri daima destekleyen ailelerinizi de kutluyorum” diye öğrencilere seslendi. Ancak salonda hiç öğrenci bulunmaması dikkat çekti.



Öğrencilerin, duyuru yapılmadığı için açılış töreninden haberdar olmadığı öğrenildi.

Balıkesir Üniversitesi'nin 2008- 2009 Akademik Yılı açılışına bu yıl aksaklıklar damga vurdu. Her yıl olduğu gibi bu sene de akademik yıl Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ancak çelenk sunumu yenilenen bayrak direğinin ipinin bulunamaması nedeniyle gecikmeli başladı. Zabıta ekiplerinden istenen yardımın ardından İstiklal Marşı'yla birlikte bayrak göndere çekilebildi. Törene, 706 akademik, 401 idari personeli olan üniversiteden 100'e yakın çalışan katıldı. Törenin ilk bölümü Rektör Prof. Dr. Şerif Saylan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.



Akademik yıl açılışı Çağış Kampusu'ndaki Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki törene Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Balıkesir Belediye Başkanı AKP'li Sabri Uğur, Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Osman Aydoğan, 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Cemal Sancak, AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gökçınar, Adalet Komisyonu Başkanı Metin Günver, Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Fuat Öztürk ve daire müdürleri katıldı. BAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Oda Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Orkestra Enrico Toselli'nin ‘Serenat’, I. Jivanovic'in ‘Tuna Dalgaları’, M. Özdemir'in Tango Potpori, Münir Nurettin Selçuk'un ‘Endülüs'te Raks’ ve Nüvit Kodallı'nın ‘Telli Turna’ adlı eserlerini seslendirdi. Sanatçılar, ayakta alkışlandı.



Olmayan öğrenci seslendi



Daha sonra kürksüye gelen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Saylan, Tıp Fakültesi'nin bu yıl faaliyete geçmesi için kesintisiz çalışma içinde olduklarını yıl sonuna kadar poliklinik hizmetleri verilmeye başlanacağını söyledi.

Prof. Dr. Saylan, Ziraat Fakültesi açılacağını da belirtti. Prof. Dr. Saylan, özelleştirme kapsamında olan, ancak son anda vazgeçilen, Hindi Üretme İstasyonu ve arazisinin Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan devralındığını, Veterinerlik Fakültesi'nin Bakanlar Kurulu'ndan geçmek üzere olduğunu da açıkladı.

Öğrenci sayılarının 30 bine ulaştığını da vurgulayan Prof. Dr. Saylan, “Zorlu bir sınav dönemini aşarak üniversitemizin öğrencisi oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri daime destekleyen ailelerinizi de kutluyorum. Üniversitemizin en büyük hedefi, sizleri karşılıklı sevgi, saygıya dayalı özgür bir ortamda, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik, hukuka saygılı, bilgili ve üretken gençler yetiştirmektir” diye öğrencilere seslendi. Ancak salonda öğrenci bulunmaması dikkat çekti. Öğrencilerin açılış töreninden haber olmadığı, törenle ilgili organizasyon bilgisinin öğrencilere bildirilmediği ortaya çıktı.

Tören, BAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Erentürk'ün kalp ve genel sağlık konularında ilk dersi vermesiyle sona erdi.

