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Yaşam

Üniversite 3 bin lira maaşla 3 model arıyor

Fakültedeki sanatsal eğitim çalışmalarında görevlendirilecek canlı modeller için aranan şartlar da üniversitenin resmi internet sitesinde duyuruldu

03 Ağustos 2017 20:12

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2017-2018 öğretim güz ve bahar döneminde çalıştırılmak üzere, 3 canlı model alınacağını duyurdu. Şu an için 2 erkek ve 1 kadın canlı model arandığı ifade edildi. Model adaylarından uzun süreli hareketsiz duruşa elverişli ve dayanıklı olmaları isteniyor. Sözleşmeli olarak işe alınacak olan en az lise mezunu olma şartı koşulan canlı modellerin aylık kazancı ise ders saatine göre yaklaşık 3 bin TL’yi bulacak.

Fakültedeki sanatsal eğitim çalışmalarında görevlendirilecek canlı modeller için aranan şartlar da üniversitenin resmi internet sitesinde duyuruldu.

Başvurular 5-8 Eylül 2017 tarihlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası zemin katındaki Yazı İşleri Bürosuna yapılacak. İdeal vücut ölçülerine sahip modellerde, emekli olmamak, yaşlılık aylığı almıyor olmanın yanı sıra, karakteristik yüz ve vücut hatları da aranan özellikler arasında sıralanıyor. 

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