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Ekonomi

Universal Robots 2017'de yüzde 72 büyüdü

İstanbul, 10 Nisan (DHA) –  İş birliğine dayalı (Kolaboratif robot; Cobot)  ‘Cobot’ ile endüstriyel robotik alanına yenilikler getiren Universal Robots, 2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 72 büyüyerek 170 milyon dolar ciroya yükseldi

10 Nisan 2018 15:38

İstanbul, 10 Nisan (DHA) –  İş birliğine dayalı (Kolaboratif robot; Cobot)  ‘Cobot’ ile endüstriyel robotik alanına yenilikler getiren Universal Robots, 2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 72 büyüyerek 170 milyon dolar ciroya yükseldi. Şirketin 2018 büyüme hedefini yüzde 100 olarak belirledi.

‘Türkiye ve bölge pazarına güçlü bir giriş yaptık’

Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, merkezi Danimarka\'da bulunan şirketin ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Singapur, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Tayvan\'daki bölgesel ofislerle birlikte dünya çapında 400’den fazla partneriyle faaliyet gösterdikletini vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“2017’nin son aylarında bölgesel etkinliğimizi güçlendirmeyi amaçladığımız Türkiye ve bölge pazarına güçlü bir giriş yaptık

“2018’de hedef yüzde 100 büyüme”

“2017’de yakaladığımız büyümeyi 2018 yılında da sürdüreceğimize inanıyoruz. 2018’de iş birliğine dayalı robot pazarındaki artışla birlikte pazardaki lider konumumuzu sürdürürken, yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz.

“Ayrıca, bölgesel satış ağımızı artırmayı ve teknik destek hizmetlerimizi de geliştirmeyi amaçlıyoruz.

“2018’de odaklanmayı planladığımız diğer konular; dünya çapında 20 bin kullanıcıya sahip olan Universal Robots ağını genişletmek, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın hedeflerine ulaşmaları için onlara sağladığımız desteği ve eğitim fırsatlarını daha da geliştirmek olacak.” (Fotoğraflı)

 

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