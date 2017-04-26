United'ın başı bu kez de dev tavşanla dertte

ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines uçaklarından birinde taşınan dev bir tavşanın ölümünü aydınlatmak için araştırma başlattı.

90 cm uzunluğundaki Simon adlı hayvan Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan ABD'nin Chicago O'Hare havalimanına giden bir uçağın kargo bölümünde seyahat ederken yaşamını yitirmişti.

İngiliz basınındaki haberlere göre 10 aylık dev tavşan, kendisini satın alan bir ünlüye götürülüyordu.

Birkaç haftadır adı kötü haberlerle anılan United Airlines ise Simon'ın ölümüne "üzüldüğünü" söyledi.

Uçakta hayvan ölümleri nadir olsa da görülebiliyor.

ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında ABD havayollarında 35 hayvan ölümü gerçekleşti.

35 ölümün 14'ünün gerçekleştiği United Airlines uçuşlarında 9 hayvan da yaralandı.

2015 boyunca 97 bin 156 hayvan taşıyan United Airlines'da taşınan her 10 bin hayvandan 2,37'si ölmüş oldu. Bu ABD havayolları arasındaki en yüksek rakam.

BBC'ye bir açıklama yapan United "Bu haberi duyduğumuza çok üzüldük. Bizimle seyahat eden hayvanların sağlığı ve güvenliği United Airlines ve PetSafe (HayvanGüvenli) ekibimiz için çok önemli. Müşterilerimizle iletişime geçerek onlara gerekli yardımı önerdik. Bu konuyu inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yayınlanan The Sun gazetesi Simon'ın, dünyanın en büyük tavşanı olan 1.3 metrelik Alman Devi türü tavşan Darius'un oğlu olduğunu ve boyunun babasını geçmesinin beklendiğini yazdı.

Gazeteye konuşan tavşanın sahibi Annette Edwards "Simon uçmadan üç saat önce veteriner kontrolünden geçirildiğinde sapasağlamdı" dedi:

"Çok acayip bir şeyler olmuş ve ben de ne olduğunu öğrenmek istiyorum.

"Dünyanın her yerine tavşan gönderirim, daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım."

United Airlines bu ay biletli yolcu Dr. David Dao'yu, koltuğunu bir uçağa yetişmesi gereken United Airlines görevlilerine vermeyi kabul etmemesi nedeniyle uçakta güvenlik güçlerine darp ettirmiş, uçaktan zorla indirilen Dao'nun darp sırasında burnu ve iki dişi kırılmıştı.

Olayın videosu milyonlarca kişi tarafından izlenirken şirketin CEO'su önce olayı savunmuş, ardından özür dilemişti.

United geçen ay da tayt giydikleri nedeniyle iki kızı uçaktan indirdikleri için tepki görmüştü.