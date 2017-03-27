United Airlines, taytlı iki kız çocuğunu uçağa almadı

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines'ın, tayt giymiş olan iki kız çocuğu uçağa almaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Havayolu şirketi kızların kıyafetinin, ellerindeki bilet sınıfının "uçuş kıyafeti kurallarına" uymadığını açıklayarak kararı savundu.

Olay Pazar sabahı Denver-Minneapolis uçuşu öncesi yaşandı.

Açıklama yapmak zorunda kalan United Airlines, kız çocuklarının havayolları çalışanları ve yakınlarının kullandığı özel bir biletle seyahat ettiklerini, bu bileti kullananlar için bazı kıyafet sınırlamaları olduğunu bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, personel ve yakınlarına verilen bu bedava ya da indirimli biletleri kullananların "üzerlerine yapışan bluzlar, pantolonlar ve elbiseler" giymesi yasak.

Aynı kurallar bu biletleri kullananların mini etek, açık göbekli kıyafetler ya da tokyo giymesini de yasaklıyor.

Buna karşılık şirket, bu yasakların normal, ücretli bilet almış yolculara uygulanmadığını vurguluyor.

Olay Shannon Watts adlı Twitter kullanıcısının yaşananları paylaşmasıyla duyuldu ve büyük tepki yarattı.

Sosyal medyada şirkete kız çocuklarına ve kadınlara yönelik cinsiyetçilik suçlamaları yağmaya başladı.

Watts Denver havaalanında uçağa gelen beş kız çocuğunun uçağa binerken durdurulduğunu ve havayolu şirketi görevlisi tarafından taytlarının üzerine elbise giymeye zorlandıklarını yazdı.

Beş kız çocuğundan üçünün taytlarının üzerine elbise giydikten sonra uçağa alındığını ancak biri 10 yaşında olan iki kızın üzerlerini değiştirmedikleri için kapıdan geri dönmek zorunda kaldığını da ekledi.

Dizlerinin üstünde şort giymiş bir adamın ise aynı bilet kategorisinde uçağa alındığını söyleyerek uygulamaya tepki gösteren Watts "Biletin kategorisi beni ilgilendirmez. Bu cinsiyetçi ve küçük kız çocuklarını cinsel nesne olarak gören, ailelerini çok zor durumda bırakan bir uygulamadır" dedi.

Bir çok Twitter kullanıcısı da bu tür uygulamaların sadece kız çocuklarına ve kadınlara uygulandığını söyleyerek şirkete sert tepkiler gösterdiler.