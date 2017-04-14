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BBC Türkçe

United Airlines mağduru: Yaşadıklarım Vietnam Savaşı'ndan daha kötüydü

Uçaktan darp edilerek indirilen Dr. David Dao'nun ameliyat olacağı ve United Airlines'a dava açacağı belirtildi

14 Nisan 2017 10:52

ABD'de bir United Airlines uçağından darp edilerek ve yerde sürüklenerek çıkarılan yolcunun avukatları, müvekkillerinin yaşadıklarının "Vietnam Savaşı sırasında yaşadıklarından daha kötü" olduğunu söyledi.

United Airlines çalışanlarına yer açmak için darp edilerek uçaktan atılan Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dr. David Dao'nun darp sırasında iki dişini kaybettiğini ve çenesinin kırıldığını açıklayan avukatlar, Dao'nun davacı olacağını belirtti.

69 yaşındaki Dao'nun kızı Crystal Dao Pepper, Chicago'da düzenlediği basın toplantısında, babasının maruz kaldığı muamelenin kendilerini tiksindirdiğini açıkladı.

Havayolu görevlilerinin, United Airlines çalışanlarına yer vermek için uçaktan inmesini talep ettiği Dao bunu reddetmiş, sonraki gün bakması gereken hastaları olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine havayolu görevlileri havalimanı güvenliğini çağırmış ve Dao'yu bilincini kaybedene kadar darp ederek uçaktan indirmişti.

Dao'nun avukatı Thomas Demetrio, Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek "Dao 1975 yılında Vietnam'da Saygon'un düşmesinin ardından bir botla nehri aşarken korkunç tecrübeler yaşamıştı. United uçağında yaşadıklarının ise bundan daha kötü olduğunu söylüyor" dedi.

Avukatlar, Dao'nun rekonstrüktif ameliyat olacağını da söyledi ve ne Dao'nun ne de avukatlarının United Airlines'dan bir haber alamadığını belirtti.

United ise Dao'nun darp edildiği uçuşta yer alan tüm yolculara bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı.

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