United Airlines CEO'su sürüklenen yolcudan özür diledi

Sosyal medyada bir yolcunun sürüklenerek uçaktan atıldığına dair görüntülerin tepki çekmesinin ardından eleştirilerin odağına yerleşen ABD'li havayolu şirketi United Airlines'ın CEO'su Oscar Munoz yolculardan şahsen özür diledi.

ABD'de Asya kökenli bir yolcunun uçaktan sürüklenerek atıldığına dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmiş, Munoz'un personelini savunan açıklaması ise tepkilerin büyümesine yol açmıştı.

Sözleri tatmin edici bulunmayan Munoz, Salı günü en son yaptığı açıklamada ise 'korkunç' olaydan büyük üzüntü duyduğunu, 'kimseye böyle davranılmaması gerektiğini' söyledi.

Görüntülerden büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Munoz, 'bir daha böyle bir şeyin olmaması için elinden geleceğini yapacağını' belirterek, bütün sorumluluğu üstlendiğini ve yolcudan büyük bir özür dilediğini belirtti.

Açıklama havayolunun internet hesabından da yayınlandı.

Yolcu David Dao'nun ailesi ise yayınladığı açıklamada yoğun destekten ötürü teşekkür ettiklerini açıkladı.

Dao'nun Chicago'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

United Airlines şirketinin CEO'su Munoz'un ilk mektubunda personelini savunarak, "Yolcu, koltuğundan kendi rızası ile kalkmayı reddederek uçuş ekibine havalimanının güvenlik görevlilerini çağırmaktan başka şans bırakmadı" demişti.

Washington Post gazetesine konuşan uzmanlar, bu mektubun samimiyetten uzak ve duyarsız olduğunu söyledi.

CEO'nun ilk açıklamasının tepkileri dindirmek yerine çoğaltması üzerine şirket hisseleri Salı sabahı yaklaşık yüzde 3.3 değer kaybetti.

Böylece Şirketin piyasa değeri 750 milyon dolar azaldı.

Ancak Munoz'un son açıklamasına da Twitter'dan çok geç kalındığına ve soğuk olduğuna dair yorumlar geldi.

Diğer yandan Senato Ticaret Komitesi, şirkete bir mektup yazarak olayla ilgili açıklama istedi.

Temsilciler Meclisi Ulaştırma ve Altyapı Komitesi'nden Cumhuriyetçi Bill Shuster da bir açıklama yayımlayarak olayla ilgili endişe duyduğunu söyledi.