Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı: Yeniden ofise dönmek konusunda öncü olmayacağız

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, 'yeni normalleşme'ye ilişkin, “Yeniden ofise dönmek konusunda öncü olmayacağız. Her şey için çok erken” düşüncesini dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, " Koronavirüs salgınında 7 fabrikası da açık olan Unilever Türkiye, “yeni normal” hayata temkinli yaklaşıyor. AVM'lerin açıldığı, kısıtların gevşetildiği şu günlerde Unilever Türkiye'nin çalışanlarının 3 bini işyerlerinde, 2 bini evlerde, 110'u karantinada…" bilgisini paylaştı.

Geri dönülen ofislerin eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl olmayacağını ekleyen Seçkin, turizm sektöründe açıklanan “kriterleri” aratmayan düzenlemeleri sıralıyor: “Masalar arasına 2 metre mesafe konacak, kapılar- armatürler otomatik olacak, camlar açılır olacak, sigara içme bölümü olursa, sosyal mesafe korunacak.”

Yılmaz, Seçkin'in açıklamalarına dair, "Ofisi açmanın da maliyeti yükseliyor. Bu durumda Covid-19 küçük işletmeleri de eliyor demektir." yorumunu yaptı.

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