Unilever, güzellik ürünü reklamlarında aşırı fotoşopu ve "normal" kelimesinin kullanılmasını yasakladı

Dove, Sure gibi markaların sahibi Unilever, ürün reklamlarında modellere "aşırı fotoşop" yapılmasını ve güzellik ürünlerini tanıtırken "normal" kelimesinin kullanılmasını yasakladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Unilever tarafından yapılan açıklamada ürün reklamlarından vücut şekli, boyut, oran ve ten renginde yapılacak bütün dijital değişikliklerin kaldırılmasını hedefledikleri belirtildi. Aşırı fotoşopun uygulanmasını yasaklayan Unilever, bu yasağın ürünü sosyal medyada tanıtan "influencerlar" için de geçerli olduğunu belirtti.

Unilever'in aldığı kararlardan biri de güzellik ürünlerinde 'normal' kelimesiyle tanıtım yapılmasını yasaklamak oldu. Bu karar şu an için en az 200 ürünü etkiledi ve bir yıl içinde hayata geçmesi bekleniyor. Güzellik ürünlerinde "normal" kelimesini kullanmanın kapsayıcılıktan uzak olduğu ve özellikle belli bir ırk ya da demografik grubu kapsıyor imajı verdiği eleştirileri yapılmıştı.

Unilever, pek çok şirket gibi etik markalar arasında yer almak için yeni kararlar aldı. Bunun yanında Unilever'in koyduğu diğer hedefler de 2039 yılına geldiğinde sıfır karbon emisyonu üretmek ve paketlemede plastik kullanımını düşürmek.

Şirket, "aktivist pazarlama"yı geliştireceğini de açıklayarak "Tüketicilerin önemsediğini bildiğimiz konularda bir duruş sahibi olmak ve bunu tüketicilere göstermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.