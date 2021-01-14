Unilever CEO'su: Haftanın beş günü ofiste mesai sistemine asla dönülmeyecek

Britanya'nın en büyük şirketlerinden biri olan Unilever'in CEO'su Alan Jope, ofislerde çalışanların "haftada beş gün tam zamanlı ofis hayatına" Koronavirüs salgınından sonra da 'asla' dönmeyeceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Unilever CEO'su Alan Jope, Koronavirüs pandemisinin şirketin çalışma düzenine bakışını tamamen değiştirdiğini söyledi. Koronavirüs salgını Unilever'in ofis çalışanlarının evden çalışmaya başlamasına neden olurken pek çok şirkette olduğu gibi fabrika çalışanları bu önlemin dışında kaldı.

Jope "Haftada beş gün ofis düzenine bir daha dönmeyi düşünmüyoruz. Şimdi düşününce çok 'eski moda' geliyor" dedi.

Jope, pandemiden sonra ofis düzeninin değişimli olarak ilerleyebileceğini, çalışanların haftanın belirli günleri birbirlerini ofiste görebileceğini söyledi.

Pandemi dünya genelinde pek çok şirketin çalışma usülünü değiştirirken Twitter da geçen yıl çalışanlarının 'tamamen evden çalışma sistemine geçebileceğini' söylemişti.