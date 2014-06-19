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Cezaevinden üniformalarıyla çıktılar

Balyoz davasından tutuklu bulunan Hava Kurmay Albay Davut İsmet Çınkı ile 4 denizci albay Maltepe Cezaevi'nden üniformalarıyla çıktı

19 Haziran 2014 23:38

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası Balyoz Davası'nda tahliyeler başladı. 'Er Mektubu görülmüştür' kitabını da yazan Hava Kurmay Albay Davut İsmet Çınkı ile 4 denizci albay, Maltepe Askeri Cezaevi'nden üniformalarıyla çıktı. Cezaevinden çıkan sanıklar yakınlarına sarılarak sevinçlerini paylaştı.

Toygun Atilla’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Balyoz Davası'nda tüm tutuklu sanıklara tahliye kararını vermesinin ardından Hadımköy Askeri Cezaevi'nde tahliye hareketliliği başladı. Kararın ardından cezaevine akın eden aileler, ilk olarak tutuklu yakınlarının cezaevindeki eşyalarını taşıdılar.

Tahliye kararının ardından Hadımköy Askeri Cezaevi'ne gelen Deniz Kurmay Albay Kadri Sonay Akpolat'ın eşi Nurcan Akpolat, "Çok mutluyuz adalet geç de olsa yerini buldu. Allaha şükürler olsun ki üç sene sonra eşime kavuşuyorum" dedi. 

 

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