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Üniforma giyip, girdikleri evde Suriyeli ailenin parasını gasp ettiler

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te askeri üniforma giyen Suriyeli 5 şüpheli, kendilerini 'güvenlik görevlisi' olarak tanıttıktan sonra evlerine girdikleri Suriyeli 7 kişilik ailenin ellerini ve ayaklarını bağladı

29 Ekim 2017 17:13

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te askeri üniforma giyen Suriyeli 5 şüpheli, kendilerini \'güvenlik görevlisi\' olarak tanıttıktan sonra evlerine girdikleri Suriyeli 7 kişilik ailenin ellerini ve ayaklarını bağladı. Evden 2 bin 300 lira, 60 karton sigara ve 3 cep telefonu alan şüphelilerden biri, polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, geçen perşembe günü, Dülük Baba Mahallesi Fedai Mehmet Caddesi\'ndeki binada meydana geldi. Askeri üniforma giyip, Suriyeli Ali Boşnak\'ın giriş kattaki evine giren kimlikleri belirnemeyen Suriyeli 5 şüpheli, 7 kişilik aileye kendilerini \'güvenlik görevlisi\' olarak tanıttı. İçeri girdikten sonra evdekilerin elleriyle ayaklarını bağlayıp, çocukların boğazına da bıçak dayayan şüpheliler, evde bulunan 2 bin 300 lira, kaçak 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp ederek, kaçtı.
Ailenin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, bir şüphelinin Suriyeli Ahmet M. olduğunu belirledi. Ekipler, olay günü askeri üniforma giyen Ahmet M.\'yi düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.
İNTERNETTEN POLİS TELSİZİ SESİ İNDİRMİŞ
Emniyette ifadesi alınan Ahmet M.\'nin, internetten indirdikleri polis telsizi sesini cep telefonlarına yükleyip, aileye kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttıklarını anlattığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet M., adliyeye sevk edilirken, üzerinden çıkan ve aileye ait paradan 111 lira, Ali Boşnak\'a teslim edildi. Boşnak\'a da kaçak sigara sattığı için işlem yapan polisin, kayıp 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

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