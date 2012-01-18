-Unics Kazan: 76 - Fenerbahçe Ülker: 71 KAZAN (A.A) - 18.01.2012 - Fenerbahçe Ülker, Basketbol TYH Avrupa Ligi Top 16 Turu (G) Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Unics Kazan takımına 76-71 yenildi. Avrupa liginde ilk turda (A) Grubu'nu lider tamamlayarak Top 16'ya yükselen sarı-lacivertli ekip, Top 16 turundaki ilk maçında deplasmanda Unics Kazan karşısında kaybederek, gruba mağlubiyetle başladı. Karşılaşmanın 5. dakikası 8-7 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilirken, periyodun ortasından itibaren maça ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe Ülker, Ömer'in dış şutlarıyla etkili oldu. Bitime 1,5 saniye kala Jerrells ile kullandığı faul atışlarıyla öne geçen sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. Maçın ikinci periyoduna da iyi başlayan sarı-lacivertliler, savunmada rakibini durdurup, bu bölümde Bogdanovic'in etkili oyunuyla 15. dakikayı 28-21 önde geçti. Maçın 17. dakikasına kadar 15 sayı atan Bogdanovic'in bu dakikadaki basketiyle Fenerbahçe Ülker, 36-21'lik skorla rakibine 15 sayı fark yaparken, 18. dakikada 38-21'lik skorla farkı 17'ye yükseltti. Fenerbahçe Ülker, üstün oyununu devre sonuna kadar sürdürerek devreyi 41-24 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına kötü başlayan Türk temsilcisi, 25. dakikayı 51-39 önde geçerken, 6 dakikada 20-10'luk seri yapan Rus ekibi 26. dakikada 51-44'lük skorla farkı 7 sayıya düşürdü. Maçta temposunu yükselten ve dış atışlarda da üst üste isabet kaydeden ev sahibi ekip 29. dakikaya girilirken Samoylenko'nun basketiyle farkı 3 sayıya indirdi: (54-51) Rakibinin temposuna ayak uyduramayan Fenerbahçe Ülker karşısında Lyday'in dışarıdan kazandırdığı sayı ile 30. dakikaya gelinirken farkı 1 sayıya (54-53) düşüren Unics Kazan, son saniyelerde öne geçme hedefini gerçekleştiremedi ve üçüncü periyot 56-53 Fenerbahçe Ülker üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın son bölümüne de iyi giren Unics Kazan, 32. dakikada Domercant'ın 3'lüğüyle 58-56 öne geçti. Domercant ile üst üste 3'lükler bulan ev sahibi takım maçta 35. dakikayı da 66-60 önde tamamladı. Kalan sürede Fenerbahçe Ülker, 3. periyotta başladığı düşüşte geri dönüşü gerçekleştiremeyince, iki yarıda da farklı performanslar ortaya koyduğu mücadelede sahadan 76-71 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip (G) Grubu'ndaki 2. maçını 25 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımıyla yapacak.