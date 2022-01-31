Unicredit'ten Türkiye için enflasyon değerlendirmesi: Ocak'ta yıllık yüzde 48,2'ye çıkacak

Unicredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta Türkiye'de ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10,7 artarak yıllık yüzde 48,2’ye çıkmasını beklediklerini söyledi.

Manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini belirten banka, alkol ve tütünün ise enflasyona 1,1 yüzde puan ekleyebileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre çekirdek enflasyonda ise aylık yüzde 7 yükseliş bekleyen banka, yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 39,5’e ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Unicredit, belirli ürünlerden oluşturdukları sepetteki değişime göre ocak ayında gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 8,5 olacağını düşündüklerini ifade etti.

Yıllık enflasyonun artmaya devam edeceğini düşünen banka, 2022’nin son iki ayına kadar enflasyonun yüzde 55 seviyelerinde kalacağını sonrasında baz etkisinin devreye girmesiyle 2022 sonunda yüzde 37 olacağını vurguladı.