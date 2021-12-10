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Ekonomi

Unicredit, TCMB'nin faizi gelecek yılın başlarında yüzde 12'ye indirmesini bekliyor

Kurum, TCMB'nin önümüzdeki hafta yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda ise 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor

10 Aralık 2021 16:23

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre kasım ayında TCMB’nin faiz indirimi için sınırlı alan kaldığına işaret etmesine rağmen ekonomik aktiviteyi desteklemek için ek faiz indirimleri yapmasını beklediklerini belirten Unicredit ekonomistleri, bu beklentilerde döviz piyasasına yapılan son müdahalelerin de etkili olduğunu ifade etti.

 

UnicreditTCMBfaiz indirimi100 baz puan
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