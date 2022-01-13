Unicredit'in 2022 için dolar tahmini 18 lira

Bankanın 2023 kur ve enflasyon tahminleri de seçimlerle ilgili bu beklentilere paralel şekillendi. Unicredit, Dolar/TL’nin 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, 2023 yıl sonunda ise 18’den 13,50 liraya düşeceği tahmininde bulundu. Raporda, enflasyonun da yüzde 37’den yüzde 18,7’ye gerilemesinin beklendiği belirtildi.
Merkez Bankası’nın 2022 yılında faizleri yüzde 12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda TCMB politika faizinin yüzde 23 seviyesinde olacağını düşünüyor.