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Ekonomi

Unicredit'in 2022 için dolar tahmini 18 lira

"Türkiye'de enflasyon yılın büyük kısmında yüzde 50’nin üzerinde kalacak, yıl sonunda ise yüzde 37’ye düşecek"

13 Ocak 2022 17:40

Unicredit, Türkiye'de yıl sonu dolar kuru beklentisini 18 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın bu yıl 2 puan daha faiz indirmesini bekleyen bankaya göre 2023'te 11 puanlık faiz artışı olabilir.

Avrupa'nın önde gelen bankalarından Unicredit Türkiye için 2022 ve 2023 beklentilerini açıkladı. Banka, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine ilişkin çeyreklik değerlendirme raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Banka, Türkiye'de enflasyonun yılın büyük kısmında yüzde 50’nin üzerinde kalmaya devam edeceği, yıl sonunda ise gerileyerek yüzde 37’ye düşeceği öngörüsünde bulundu.

2 puan daha faiz indirimi bekleniyor

Raporda, Merkez Bankası'nın bu yıl 2 puan daha faiz indirimine gideceği öngörülürken, gelecek yıl ise 11 puanlık faiz artırımı bekleniyor. Bloomberght'de yer alan habere göre “Seçimleri muhalefetin kazanması halinde daha ortodoks bir para politikası izleneceğini düşünüyoruz” diyen banka, bunun Türk lirasının değerini ve sermaye girişlerini artıracağını öngördüklerini belirtti.

2023'de dolar ve enflasyon düşecek

Bankanın 2023 kur ve enflasyon tahminleri de seçimlerle ilgili bu beklentilere paralel şekillendi. Unicredit, Dolar/TL’nin 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, 2023 yıl sonunda ise 18’den 13,50 liraya düşeceği tahmininde bulundu. Raporda, enflasyonun da yüzde 37’den yüzde 18,7’ye gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Merkez Bankası’nın 2022 yılında faizleri yüzde 12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda TCMB politika faizinin yüzde 23 seviyesinde olacağını düşünüyor.

Dünya Bankası yayınladığı son raporda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürmüştü.

 
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