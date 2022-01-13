Unicredit'in 2022 için dolar tahmini 18 lira

Raporda, Merkez Bankası'nın bu yıl 2 puan daha faiz indirimine gideceği öngörülürken, gelecek yıl ise 11 puanlık faiz artırımı bekleniyor. Bloomberght'de yer alan habere göre “Seçimleri muhalefetin kazanması halinde daha ortodoks bir para politikası izleneceğini düşünüyoruz” diyen banka, bunun Türk lirasının değerini ve sermaye girişlerini artıracağını öngördüklerini belirtti.

2023'de dolar ve enflasyon düşecek