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BBC Türkçe

UniCredit 14 bin kişiyi işten çıkaracak

Türkiye'de Yapı Kredi Bankası'nın ortağı olan İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, 13 milyar euroluk sermaye artırımına gitme kararı aldı

13 Aralık 2016 20:54

Türkiye'de Yapı Kredi Bankası'nın ortağı olan İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, 13 milyar euroluk sermaye artırımına gitme kararı aldı. Banka, tasarruf planı kapsamında yüzlerce şubesini kapatacak ve toplam 14 bin kişiyi işten çıkaracak.

UniCredit'ten yapılan açıklamaya göre, 2019'a kadar tamamlanması planlanan stratejiyle bankanın sorunlu kredilerinin temizlenmesi ve karlılığının artırılması amaçlanıyor.

İtalyan bankacılık sektörünü bir süredir baskı altında tutan sorunlu krediler UniCredit için de problemdi. Bankanın hisseleri Milano Borsası'nda yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kaybetmiş durumda.

13 milyar euroluk sermaye artışının 2017'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu sayede, bankanın 17,7 milyar euroya ulaşan sorunlu kredilerine karşılık ayırmış olacağı belirtiliyor.

İtalya'daki UniCredit şubelerinin yüzde 27'sine denk gelen 883 şubenin, Avusturya'da da 50 şubenin kapatılması planlanıyor.

Almanya'da ise şube kapatılmazken, yüzde 21'lik işgücü azaltımı öngörülüyor.

İşten çıkarma ve şube kapama tedbirleriyle 2019'dan itibaren yılda 1,7 milyar euro tasarruf edileceği belirtiliyor.

Planın açıklanmasının ardından bankacılık sektörü sendikası Uilca Genel Sekreteri Massimo Masi, "UniCredit'in sunduğu plan beklediğimizden de kötü" dedi. Masi, "geçmiş yönetimlerin hatalarının" şube kapama ve personel azaltımı yoluyla çözülmeye çalışılmasını eleştirdi.

Geri ödenmeyen krediler nedeniyle zorda olan İtalyan bankalarının, bugünlerde yaşanmakta olan hükümet krizinden de olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

4 Aralık'da yapılan anayasa referandumunu kaybeden Başbakan Matteo Renzi'nin istifası üzerine, Renzi'nin üzerinde çalıştığı bankaları kurtarma paketinin geleceği de belirsizliğe düşmüştü. Ancak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen önceki Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni bugün yaptığı açıklamada yeni hükümetin bankalara istikrar sağlamak için 'müdahaleye hazır olduğunu' söyledi.

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