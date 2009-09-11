UNICEF:Yavaşlama tatmin edici değil

UNICEF'in raporunda, geçen yıl, 5 yaşın altındaki 8 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiği, çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinin zatürre ve ishal olduğu belirtildi.

UNICEF, BM'nin, "1990 ile 2015 yılları arasında 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerini üçte iki oranında azaltma" hedefine ulaşmada başarısız olunduğunu da bildirdi.