UNICEF:Yavaşlama tatmin edici değil

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk ölümlerinin çok yavaş azaldığını, hedeflere ulaşmak için tatmin edici olmadığını açıkldı.
UNICEF'in raporunda, geçen yıl, 5 yaşın
altındaki 8 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiği, çocuk
ölümlerinin başlıca nedenlerinin zatürre ve ishal olduğu belirtildi.
Raporda,
5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin yüzde 40'ının sadece 3 ülkede;
Nijerya, Hindistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyetinde olduğu
vurgulandı.
Malavi
ve Eritre'de bu konuda kaydedilen ilerlemeden başarı olarak söz edilen
raporda, Güney Afrika'da ise anneler arasında HIV ve AIDS salgınının
artması yüzünden çocuk ölümleri oranının arttığı kaydedildi.
UNICEF, BM'nin, "1990 ile 2015 yılları
arasında 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerini üçte iki oranında azaltma"
hedefine ulaşmada başarısız olunduğunu da bildirdi.
UNICEF
Başkanı Ann Veneman, 1990 yılına göre her gün 10 bin daha az çocuğun
hayatını kaybettiğini, bunun ilerleme olduğunu, ancak yeterli
olmadığını ifade etti.
Çocuk
ölümlerini azaltmada ilerleme kaydetmenin mümkün olduğunu belirten
UNICEF, bunun temiz su, hijyenik ortam, aşı programlarının artırılması
ve hatta sıtmaya karşı cibinlik kullanılmasıyla sağlanabileceğini
bildiriyor.