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Yaşam

UNICEF:Yavaşlama tatmin edici değil

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk ölümlerinin çok yavaş azaldığını, hedeflere ulaşmak için tatmin edici olmadığını açıkldı.

11 Eylül 2009 03:00

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk ölümlerinin çok yavaş azaldığını, hedeflere ulaşmak için tatmin edici olmadığını açıkldı.

UNICEF'in raporunda, geçen yıl, 5 yaşın altındaki 8 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybettiği, çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinin zatürre ve ishal olduğu belirtildi.

Raporda, 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin yüzde 40'ının sadece 3 ülkede; Nijerya, Hindistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyetinde olduğu vurgulandı.

Malavi ve Eritre'de bu konuda kaydedilen ilerlemeden başarı olarak söz edilen raporda, Güney Afrika'da ise anneler arasında HIV ve AIDS salgınının artması yüzünden çocuk ölümleri oranının arttığı kaydedildi.

UNICEF, BM'nin, "1990 ile 2015 yılları arasında 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerini üçte iki oranında azaltma" hedefine ulaşmada başarısız olunduğunu da bildirdi.

UNICEF Başkanı Ann Veneman, 1990 yılına göre her gün 10 bin daha az çocuğun hayatını kaybettiğini, bunun ilerleme olduğunu, ancak yeterli olmadığını ifade etti.

Çocuk ölümlerini azaltmada ilerleme kaydetmenin mümkün olduğunu belirten UNICEF, bunun temiz su, hijyenik ortam, aşı programlarının artırılması ve hatta sıtmaya karşı cibinlik kullanılmasıyla sağlanabileceğini bildiriyor.

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